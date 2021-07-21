Врач рассказал, как вести себя после первичной вакцинации от ковида
Специалист подчеркнул, что главное — это не заболеть коронавирусом в промежутках между первой и второй прививкой.
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Даже после первой дозы вакцины от CoViD-19 необходимо соблюдать противоэпидемические меры. Об этом сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что после первой прививки главное — не заболеть коронавирусом. Врач предупреждает, что последствия в этом случае могут быть серьёзными, но может и повезти.
"Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищён", — пояснил врач.
Если человек всё же заболел, то Поздняков настоятельно рекомендует сразу обратиться к врачу. Помимо этого он посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в лёгкой форме.
Ранее новосибирский учёный объяснил, почему молодёжь переносит вакцину от ковида хуже, чем пенсионеры. При этом на самочувствие после вакцинации возраст, а значит, и жизненный опыт взаимодействия с инфекциями влияют больше, чем то, болел пациент раньше коронавирусом или нет.
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