Врач рассказал, как вести себя после первичной вакцинации от ковида

Даже после первой дозы вакцины от CoViD-19 необходимо соблюдать противоэпидемические меры. Об этом сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что после первой прививки главное — не заболеть коронавирусом. Врач предупреждает, что последствия в этом случае могут быть серьёзными, но может и повезти.

"Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищён", — пояснил врач.

Если человек всё же заболел, то Поздняков настоятельно рекомендует сразу обратиться к врачу. Помимо этого он посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в лёгкой форме.