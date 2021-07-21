Врачи назвали признаки опасного уровня холестерина

Признаком опасного уровня холестерина в крови являются жировые наросты на пальцах ног, сообщает Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics. Так как накопление вредных веществ в сосудах обычно не имеет ярко выраженных симптомов, распознать его можно, будучи внимательным к изменениям на коже.

"Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии", — отметили специалисты, уточнив, что величина наростов может достигать семи сантиметров.

Врачи предупредили, что повышенный уровень холестерина может впоследствии обернуться сердечными заболеваниями, так как происходит закупорка в сосудах. На повреждаемые сосудистые стенки быстрее налипают холестериновые бляшки, образующие со временем целые отложения. Инсульт или приступ — зависит от местонахождения скопления. Поможет предотвратить такие последствия, заключили специалисты, правильное питание, конечно, и активный образ жизни.