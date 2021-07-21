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Врачи назвали признаки опасного уровня холестерина

Помогут предотвратить негативные последствия правильное питание и активный образ жизни.

21 июля, 03:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Признаком опасного уровня холестерина в крови являются жировые наросты на пальцах ног, сообщает Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics. Так как накопление вредных веществ в сосудах обычно не имеет ярко выраженных симптомов, распознать его можно, будучи внимательным к изменениям на коже.

"Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии", — отметили специалисты, уточнив, что величина наростов может достигать семи сантиметров.

Повышенный уровень холестерина оказался связан со смертельно опасной болезнью

Повышенный уровень холестерина оказался связан со смертельно опасной болезнью

Врачи предупредили, что повышенный уровень холестерина может впоследствии обернуться сердечными заболеваниями, так как происходит закупорка в сосудах. На повреждаемые сосудистые стенки быстрее налипают холестериновые бляшки, образующие со временем целые отложения. Инсульт или приступ — зависит от местонахождения скопления. Поможет предотвратить такие последствия, заключили специалисты, правильное питание, конечно, и активный образ жизни.

Ранее Лайф писал, что врач указала на заметный на лице признак высокого холестерина. А также дала советы, как нормализовать его содержание в организме.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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