Reuters: США оставляют за собой право на санкции по "Северному потоку — 2" в рамках сделки с ФРГ
Если трубопровод будет использован для "нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы", Вашингтон и Берлин намерены принять меры против РФ.
Фото © Facebook / Газпром
США оставляют за собой право на санкции по проекту строительства газопровода "Северный поток — 2" в рамках сделки с ФРГ. Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Reuters. Американские власти намерены использовать это преимущество в зависимости от каждого конкретного случая предусмотренного законодательством.
Отмечается, что соглашение предотвратит введение "предписанных Конгрессом США" санкций против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Из-за противоречий национальным интересам, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, весной США не стали вводить эти ограничения. Между тем, в адрес ряда российских участников сооружения газопровода меры были приняты. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".
По данным агентства, если трубопровод будет использован для "нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы", США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против РФ.
О достижении сделки между США и ФРГ по "Северному потоку — 2" может быть объявлено в среду, сообщает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон готов отказаться от противостояния проекту. Берлин же обязуется помогать в энерговопросах и дипломатии в целом Украине.
Ранее Лайф сообщал, что Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2". Берлин намерен способствовать продлению не менее чем на десять лет договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины, они истекают в 2024 году.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.
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