Reuters: США оставляют за собой право на санкции по "Северному потоку — 2" в рамках сделки с ФРГ

Если трубопровод будет использован для "нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы", Вашингтон и Берлин намерены принять меры против РФ.