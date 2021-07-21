В России вырос спрос на страховки от киберугроз

В России за полгода резко подскочил спрос на киберстрахование, сообщает газета "Известия". Например, в "Альфастраховании" заключили таких договоров на 50–60% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В "Сбербанк страховании" малый и микробизнес увеличил покупки полисов в 3,5 раза. Кредитные организации также говорят о росте интереса к этому продукту.

"В последнее время страховка от киберугроз приобрела популярность не только у поставщиков цифровых услуг, но и у компаний, которые такие сервисы закупают и используют в дополнение к основной деятельности", — отметил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.

Директор по рискам СК "Сбербанк страхование" Владимир Новиков считает, что основные причины такого роста — тренд на цифровизацию на фоне пандемии коронавируса, когда организациям пришлось массово и оперативно внедрять различные интернет-сервисы. Это, в свою очередь, повысило опасность кибератак, отмечают специалисты. Самыми уязвимыми в сложный период оказались именно малый и микробизнес. Здесь, как показывает практика, злоумышленникам легче осуществить преступный умысел, распространив через фишинговые письма вредоносную программу-вымогатель.

Сейчас, как отмечает издание, размер рынка киберстрахования в России составляет порядка 500 миллионов рублей. Однако, по мнению экспертов, в следующие пять лет он может вырасти до десяти миллиардов. И в дальнейшем популярность страхования цифровых рисков у малых предприятий продолжит расти, считают специалисты по IT.