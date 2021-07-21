Украинцам не стоит ждать распада России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В качестве аргумента он привёл популярную пословицу.

"Есть хорошая пословица на этот счёт: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадётся". Никуда она не распадётся", — отметил Азаров, беседуя с NewsOne.

Азаров посоветовал киевским политикам думать не о распаде России, а о разрухе в их стране, которая может привести к ещё большему расколу. Он подчеркнул, что при таких антироссийских настроениях у Украины нет будущего, а Западу страна абсолютно не нужна.