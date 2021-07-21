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"Это дураком надо быть": Бывший премьер Незалежной посмеялся над украинцами, мечтающими о распаде России

Политик подчеркнул, что при таких антироссийских настроениях у Украины нет будущего, а Западу страна абсолютно не нужна.

21 июля, 01:50
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nikolayjanovich/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Николай Янович Азаров</a></p>

Фото © Facebook / Николай Янович Азаров

Украинцам не стоит ждать распада России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В качестве аргумента он привёл популярную пословицу.

"Есть хорошая пословица на этот счёт: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадётся". Никуда она не распадётся", — отметил Азаров, беседуя с NewsOne.

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Азаров посоветовал киевским политикам думать не о распаде России, а о разрухе в их стране, которая может привести к ещё большему расколу. Он подчеркнул, что при таких антироссийских настроениях у Украины нет будущего, а Западу страна абсолютно не нужна.

Ранее экономист предрёк Украине переход к пастушеству. По его мнению, Западу от Незалежной нужно только сырьё, а открытие рынка страны приведёт к полному уничтожению её промышленности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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