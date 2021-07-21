"Это дураком надо быть": Бывший премьер Незалежной посмеялся над украинцами, мечтающими о распаде России
Политик подчеркнул, что при таких антироссийских настроениях у Украины нет будущего, а Западу страна абсолютно не нужна.
Фото © Facebook / Николай Янович Азаров
Украинцам не стоит ждать распада России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В качестве аргумента он привёл популярную пословицу.
"Есть хорошая пословица на этот счёт: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадётся". Никуда она не распадётся", — отметил Азаров, беседуя с NewsOne.
Азаров посоветовал киевским политикам думать не о распаде России, а о разрухе в их стране, которая может привести к ещё большему расколу. Он подчеркнул, что при таких антироссийских настроениях у Украины нет будущего, а Западу страна абсолютно не нужна.
Ранее экономист предрёк Украине переход к пастушеству. По его мнению, Западу от Незалежной нужно только сырьё, а открытие рынка страны приведёт к полному уничтожению её промышленности.
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