Эксперт рассказал, как уберечь смартфон от влияния жары

Слабым звеном в любую погоду и абсолютно на любом смартфоне является аккумулятор. Именно ему и нужно уделять особое внимание в жару. Такое мнение высказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Батарея может повлиять на производительность смартфона. Когда батарея уже изношена, то есть было большое число циклов зарядки и разрядки, то аппарат начнёт активнее терять заряд на жаре или на холоде. То есть, условно, если вы выйдете из помещения, где 23 градуса, на холодную улицу и вам кто-то позвонит, то аппарат может неожиданно выключиться", — пояснил Муртазин в интервью радио Sputnik.

Улучшить производительность смартфона можно, заменив аккумулятор, заверяет эксперт. Однако он рекомендует это делать в официальных сервисных центрах, где точно поставят качественную запчасть. Муртазин также предупреждает, что летом нужно беречь от перегрева любой смартфон, неважно, новый или старый. Если надолго оставить гаджет на палящем солнце, то тут уже никакая техника не выдержит.