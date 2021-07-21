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Автомобилистам назвали самые типичные ошибки при продаже машины

Кроме правильных фото эксперт советует составлять хорошее описание: благодаря большому количеству полезной и честной информации о машине потенциальный покупатель будет больше доверять продавцу.

21 июля, 02:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Низкое качество и недостаточное количество фотографий при продаже автомобиля — самая типичная ошибка, заявил директор компании "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков. По словам эксперта, оптимальное количество для хорошего покупательского просмотра машины со всех ракурсов — около 30 штук.

"Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому, прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова", — рассказал Баскаков в беседе с агентством "Прайм".

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Также важно перед публикацией объявления о продаже составить подробное техническое описание транспортного средства. Лучше написать побольше полезных сведений об авто: год выпуска, тип двигателя, уровень пробега, сколько было владельцев, какая у машины гарантия. При этом не гиперболизировать, чтобы не потерять доверие покупателя, а отображать максимально реалистичную картину.

Ранее Лайф писал, что банки стали реже одобрять россиянам кредиты на авто. Снижение данного показателя специалисты связывают с политикой организаций, ориентированной на "заёмщиков хорошего качества.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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