Автомобилистам назвали самые типичные ошибки при продаже машины

Низкое качество и недостаточное количество фотографий при продаже автомобиля — самая типичная ошибка, заявил директор компании "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков. По словам эксперта, оптимальное количество для хорошего покупательского просмотра машины со всех ракурсов — около 30 штук.

"Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому, прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова", — рассказал Баскаков в беседе с агентством "Прайм".

Также важно перед публикацией объявления о продаже составить подробное техническое описание транспортного средства. Лучше написать побольше полезных сведений об авто: год выпуска, тип двигателя, уровень пробега, сколько было владельцев, какая у машины гарантия. При этом не гиперболизировать, чтобы не потерять доверие покупателя, а отображать максимально реалистичную картину.