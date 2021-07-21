НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Карелии из-за масштабных природных пожаров объявлен режим ЧС

Он будет действовать до 1 августа. По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Андрея Карпиловича, обстановка остаётся тяжёлой, категорически запрещается посещать леса.

21 июля, 09:54
<p>Фото © <a href="https://10.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4518304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Республике Карелия</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Карелия

Режим чрезвычайной ситуации введён в Карелии из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"На территории Карелии вводится режим ЧС", — говорится в сообщении.

"Со всех сторон горит": Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары

"Со всех сторон горит": Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары

Режим ЧС действует до 1 августа. По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Андрея Карпиловича, обстановка по-прежнему тяжёлая, категорически запрещается посещать леса.

Как уже писал Лайф, природные пожары в Карелии охватили порядка шести тысяч гектаров земли. Причём два очага возгорания на участке в 2,2 тысячи га действуют в пяти километрах от населённых пунктов. В связи с непростой обстановкой в регион прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Накануне министр совместно с главой республики провёл совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви.

В МЧС раскрыли площадь леса, сгоревшего в Якутии с начала массовых пожаров

В МЧС раскрыли площадь леса, сгоревшего в Якутии с начала массовых пожаров

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1