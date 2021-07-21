В Карелии из-за масштабных природных пожаров объявлен режим ЧС

Как уже писал Лайф, природные пожары в Карелии охватили порядка шести тысяч гектаров земли. Причём два очага возгорания на участке в 2,2 тысячи га действуют в пяти километрах от населённых пунктов. В связи с непростой обстановкой в регион прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Накануне министр совместно с главой республики провёл совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви.