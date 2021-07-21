В Карелии из-за масштабных природных пожаров объявлен режим ЧС
Он будет действовать до 1 августа. По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Андрея Карпиловича, обстановка остаётся тяжёлой, категорически запрещается посещать леса.
Режим чрезвычайной ситуации введён в Карелии из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"На территории Карелии вводится режим ЧС", — говорится в сообщении.
Режим ЧС действует до 1 августа. По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Андрея Карпиловича, обстановка по-прежнему тяжёлая, категорически запрещается посещать леса.
Как уже писал Лайф, природные пожары в Карелии охватили порядка шести тысяч гектаров земли. Причём два очага возгорания на участке в 2,2 тысячи га действуют в пяти километрах от населённых пунктов. В связи с непростой обстановкой в регион прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Накануне министр совместно с главой республики провёл совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви.
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