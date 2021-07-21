Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение выяснить все обстоятельства избиения малолетнего сына российского певца Стаса Пьехи в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как сообщается в релизе на сайте ведомства, глава СКР поставил на контроль ход и результаты проверки, которую организовали следователи.

"Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребёнка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело", — говорится в заявлении СКР.