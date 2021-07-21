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Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

При наличии достаточных оснований может быть возбуждено уголовное дело. Состояние мальчика, со слов мамы, ухудшилось.

21 июля, 10:28
<p>Фото © "ВКонтакте" /<a href="https://vk.com/photo-49878783_457271938" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Следственный комитет</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Следственный комитет

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение выяснить все обстоятельства избиения малолетнего сына российского певца Стаса Пьехи в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как сообщается в релизе на сайте ведомства, глава СКР поставил на контроль ход и результаты проверки, которую организовали следователи.

"Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребёнка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело", — говорится в заявлении СКР.

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Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас сын Пьехи лежит в больнице, его состояние ухудшилось.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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