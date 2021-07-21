Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи
При наличии достаточных оснований может быть возбуждено уголовное дело. Состояние мальчика, со слов мамы, ухудшилось.
Фото © "ВКонтакте" / Следственный комитет
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение выяснить все обстоятельства избиения малолетнего сына российского певца Стаса Пьехи в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как сообщается в релизе на сайте ведомства, глава СКР поставил на контроль ход и результаты проверки, которую организовали следователи.
"Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребёнка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело", — говорится в заявлении СКР.
"За своего ребёнка ударю кого угодно": Жена футбольного арбитра, бросаясь на камеру, рассказала, как напала на сына Стаса Пьехи
Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас сын Пьехи лежит в больнице, его состояние ухудшилось.
Комментариев: 0