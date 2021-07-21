В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона

Российские ведомства используют свою специальную систему связи, которая надёжно защищена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке за телефоном главы Франции Эмманюэля Макрона.

"В целом глава государства, кабинет министров, Администрация Президента и другие ведомства используют систему специальной связи, правительственной связи, которая надёжно защищена", — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в РФ нет необходимости в дополнительных мерах безопасности на фоне информации о прослушке телефона Макрона. Сотрудники профильных служб регулярно принимают все необходимые решения.