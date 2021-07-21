НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона

В России связь, которую используют президент, министры, АП и различные ведомства, надёжно защищена.

21 июля, 10:12
<p> Фото © Getty Images / Chesnot</p>

Фото © Getty Images / Chesnot

Российские ведомства используют свою специальную систему связи, которая надёжно защищена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке за телефоном главы Франции Эмманюэля Макрона.

"В целом глава государства, кабинет министров, Администрация Президента и другие ведомства используют систему специальной связи, правительственной связи, которая надёжно защищена", — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в РФ нет необходимости в дополнительных мерах безопасности на фоне информации о прослушке телефона Макрона. Сотрудники профильных служб регулярно принимают все необходимые решения.

Стало известно о слежке за журналистами и политиками со всего мира через программу Pegasus

Стало известно о слежке за журналистами и политиками со всего мира через программу Pegasus

Напомним, во французских СМИ ранее появилась информация о том, что в 2019 году спецслужбы Королевства Марокко могли прослушивать телефонные номера президента Франции Эмманюэля Макрона и других высокопоставленных чиновников республики посредством программы Pegasus.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

СМИ рассказали о вероятной прослушке телефона Макрона спецслужбами Марокко

вчера в 18:59

Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

14 июля, 10:10

Цена Венедиктова: Какие расходы может себе позволить главный редактор "Эха Москвы"

сегодня в 10:09

Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

сегодня в 10:28

Названа сумма, которую заплатят привитым "Спутником V" донорам антиковидной плазмы в Москве

сегодня в 10:19

Новости партнеров

Layer 1