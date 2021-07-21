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В СК опровергли информацию об итогах экспертизы Ильназу Галявиеву

11 мая этого года 19-летний студент открыл стрельбу в казанской гимназии № 175, в результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, 23 пострадали.

21 июля, 10:14
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Психолого-психиатрическая экспертиза Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, пока не завершена. Так в пресс-службе Следственного комитета РФ прокомментировали сообщения о том, что молодого человека признали невменяемым.

"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза ещё продолжается", цитирует сообщение СК ТАСС.

При этом ранее в "Газете ОНК" появилось сообщение о том, что по результатам экспертизы специалисты признали Ильназа Галявиева невменяемым.

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Напомним, 11 мая этого года 19-летний Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, 23 пострадали. Сейчас молодой человек арестован.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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