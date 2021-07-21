В СК опровергли информацию об итогах экспертизы Ильназу Галявиеву

Психолого-психиатрическая экспертиза Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, пока не завершена. Так в пресс-службе Следственного комитета РФ прокомментировали сообщения о том, что молодого человека признали невменяемым.

"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза ещё продолжается", — цитирует сообщение СК ТАСС.

При этом ранее в "Газете ОНК" появилось сообщение о том, что по результатам экспертизы специалисты признали Ильназа Галявиева невменяемым.