В СК опровергли информацию об итогах экспертизы Ильназу Галявиеву
11 мая этого года 19-летний студент открыл стрельбу в казанской гимназии № 175, в результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, 23 пострадали.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Психолого-психиатрическая экспертиза Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, пока не завершена. Так в пресс-службе Следственного комитета РФ прокомментировали сообщения о том, что молодого человека признали невменяемым.
"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза ещё продолжается", — цитирует сообщение СК ТАСС.
При этом ранее в "Газете ОНК" появилось сообщение о том, что по результатам экспертизы специалисты признали Ильназа Галявиева невменяемым.
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Напомним, 11 мая этого года 19-летний Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, 23 пострадали. Сейчас молодой человек арестован.
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