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Власти России открыты в вопросах, касающихся пандемии ковида, заявил Песков

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что количество заболевших коронавирусом в стране якобы почти в пять раз превышает число из официальных данных.

21 июля, 10:37
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Кремле не согласны с тем, что власти России закрыты по теме освещения пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с тем, что [есть] закрытость в вопросах эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим", — сказал представитель Кремля.

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Накануне в ряде СМИ появилась информация о некоем "закрытом реестре" Минздрава РФ, в котором переболевших коронавирусом оказалось якобы 29 миллионов. Это почти в пять раз больше, чем в официальной статистике. В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции на это ответили, что информация не соответствует действительности. По словам специалистов, в реестр вносятся сведения не только о заболевших, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтверждённого ковида), а также привившихся.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 60%. Однако это не тот уровень, который позволяет расслабиться.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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