Власти России открыты в вопросах, касающихся пандемии ковида, заявил Песков

В Кремле не согласны с тем, что власти России закрыты по теме освещения пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с тем, что [есть] закрытость в вопросах эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим", — сказал представитель Кремля.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о некоем "закрытом реестре" Минздрава РФ, в котором переболевших коронавирусом оказалось якобы 29 миллионов. Это почти в пять раз больше, чем в официальной статистике. В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции на это ответили, что информация не соответствует действительности. По словам специалистов, в реестр вносятся сведения не только о заболевших, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтверждённого ковида), а также привившихся.