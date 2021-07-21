17-летний скутерист без прав протаранил два авто в Тюмени
Парень не справился с управлением и вылетел на встречку. В итоге он и его пассажир чудом избежали серьёзных травм.
17-летний скутерист без прав протаранил два авто в Тюмени. Видео © LIFE
В Томске 17-летний скутерист без прав устроил массовую аварию, в которой чудом никто не погиб. Инцидент произошёл накануне на улице Дружбы. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом аварии.
Подросток не справился с управлением, въехал в "шкоду", затем в "киа". В результате сам он не пострадал, а его 16-летний пассажир получил лёгкие травмы.
А в Москве не первый день обсуждают резонансное ДТП, жертвами которого стали два ребёнка. 16 июля на улице Авиаторов машина, за рулём которой была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбила троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Как узнал Лайф, четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение. 17 июля Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца. Но уже 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца.
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