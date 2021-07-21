Стадионы "Спартака" и ЦСКА включили в реестр CoViD-free-зон
Первый домашний матч армейцев состоится уже в эти выходные, а красно-белых — через две недели.
Фото © ФК "Спартак"
Стадионы футбольных "Спартака" и ЦСКА вошли в реестр свободных от коронавируса зон. При этом на стадион красно-синих фанаты смогут попасть лишь при наличии QR-кода.
"ВЭБ-арена" вошла в реестр CoViD-free-зон, поэтому посещаемость на домашних играх команды может превышать 500 человек. Ждём всех болельщиков на наших матчах и напоминаем, что посещение стадиона возможно при наличии QR-кода", — заявил Sport24 коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.
Как рассказал "Чемпионату" директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов, стадион красно-белых также попал в этот список, однако клуб не получал разъяснений по допуску на стадион болельщиков.
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