Стадионы "Спартака" и ЦСКА включили в реестр CoViD-free-зон

Стадионы футбольных "Спартака" и ЦСКА вошли в реестр свободных от коронавируса зон. При этом на стадион красно-синих фанаты смогут попасть лишь при наличии QR-кода.

"ВЭБ-арена" вошла в реестр CoViD-free-зон, поэтому посещаемость на домашних играх команды может превышать 500 человек. Ждём всех болельщиков на наших матчах и напоминаем, что посещение стадиона возможно при наличии QR-кода", — заявил Sport24 коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.