Политологи рассказали, прислушается ли Киев к призыву США помолчать по "Северному потоку – 2"

США внятно намекают, что, продолжая столь рьяно противостоять реализации "Северного потока – 2", Украина наживёт себе серьёзные международные проблемы. Как сообщил в беседе с Лайфом доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев, Германии и нынешней американской администрации необходимо сделать так, чтобы Киев перестал быть "оселком противостояния" между Россией и Западом.

"Очевидно, что сейчас давление на Киев идёт, мол, не возникай. Но проблема в том, что вся стратегия Киева заключается в том, чтобы вылезать. <...> Киев, со своей стороны, заинтересован, чтобы эта сделка не состоялась (договорённость между Германией и США по "СП – 2". — Прим. Лайфа), но и ресурсов у него для этого мало", — пояснил собеседник Лайфа.

По мнению Межуева, Украина всё-таки не прислушается к призыву США и продолжит публично критиковать "Северный поток – 2". Эксперт подчеркнул, что "сильное антироссийское лобби" не даст Незалежной возможности просто так отсидеться в сторонке. В свою очередь, политолог Сергей Марков убеждён, что Киев из-за своей зависимости от Вашингтона воспримет призыв США как приказ.

"Всё-таки на Украине действует марионеточный режим", — сказал специалист в беседе с телеканалом "360".

По его словам, сейчас Германия и США уже пришли к какому-то общему решению относительно газопровода, поэтому Вашингтон и говорит Киеву помолчать. Отметим, что пока подробности соглашения между странами неизвестны. В нём может быть указано, что Берлин будет настаивать на продолжении прокачки российского газа через территорию Незалежной, в частности, и после 2024 года, предположил Марков.

Ранее издание Politico сообщило о том, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2". В материале говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.