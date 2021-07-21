НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политологи рассказали, прислушается ли Киев к призыву США помолчать по "Северному потоку – 2"

"Сильное антироссийское лобби" не даст Украине возможности просто так отсидеться в сторонке. Однако, с другой стороны, из-за зависимости от Вашингтона власти Незалежной могут смириться с газопроводом.

21 июля, 11:21
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/pipe-transshipment-in-the-german-port-of-mukran-595/?page=9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream 2</a></p>

Фото © Nord-stream 2

США внятно намекают, что, продолжая столь рьяно противостоять реализации "Северного потока – 2", Украина наживёт себе серьёзные международные проблемы. Как сообщил в беседе с Лайфом доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев, Германии и нынешней американской администрации необходимо сделать так, чтобы Киев перестал быть "оселком противостояния" между Россией и Западом.

"Очевидно, что сейчас давление на Киев идёт, мол, не возникай. Но проблема в том, что вся стратегия Киева заключается в том, чтобы вылезать. <...> Киев, со своей стороны, заинтересован, чтобы эта сделка не состоялась (договорённость между Германией и США по "СП – 2". — Прим. Лайфа), но и ресурсов у него для этого мало", — пояснил собеседник Лайфа.

Кремлю пока не известны детали соглашения Германии и США по "Северному потоку – 2"

Кремлю пока не известны детали соглашения Германии и США по "Северному потоку – 2"

По мнению Межуева, Украина всё-таки не прислушается к призыву США и продолжит публично критиковать "Северный поток – 2". Эксперт подчеркнул, что "сильное антироссийское лобби" не даст Незалежной возможности просто так отсидеться в сторонке. В свою очередь, политолог Сергей Марков убеждён, что Киев из-за своей зависимости от Вашингтона воспримет призыв США как приказ.

Совфед отреагировал на заявление США о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"

Совфед отреагировал на заявление США о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"

"Всё-таки на Украине действует марионеточный режим", — сказал специалист в беседе с телеканалом "360".

По его словам, сейчас Германия и США уже пришли к какому-то общему решению относительно газопровода, поэтому Вашингтон и говорит Киеву помолчать. Отметим, что пока подробности соглашения между странами неизвестны. В нём может быть указано, что Берлин будет настаивать на продолжении прокачки российского газа через территорию Незалежной, в частности, и после 2024 года, предположил Марков.

Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

Ранее издание Politico сообщило о том, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2". В материале говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.

Напомним, советник Госдепа США Дерек Шолле 20 и 21 июля находится с рабочим визитом на Украине, чтобы обсудить трубопровод, против которого выступает Киев, прежде чем отправиться в Польшу с 21 по 23 июля, которая также против этого проекта.

Эксперт назвал "крушением иллюзий" Украины ситуацию с эксплуатацией "Северного потока – 2"

Эксперт назвал "крушением иллюзий" Украины ситуацию с эксплуатацией "Северного потока – 2"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Совфед отреагировал на заявление США о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"

сегодня в 10:55

ВСУ устроили стрельбы из ЗРК "Бук" на границе с Крымом

сегодня в 10:46

Посольство Турции ответило на слухи о закрытии границ из-за дельта-штамма коронавируса

сегодня в 09:37

"Героем я себя не чувствую": Командир Прытков дал первое интервью о жёсткой посадке Ан-28 под Томском

сегодня в 12:14

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили максимумы

сегодня в 12:09

Новости партнеров

Layer 1