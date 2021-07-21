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"Выдвигал ли я условия?": Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную России

Ранее стало известно, что специалист готов возглавить национальную команду, но только с возможностью совмещения с работой в клубе.

21 июля, 11:31
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в беседе с "РБ-Спорт" заявил, что не выдвигал РФС никаких условий относительно возможной работы главным тренером сборной, совмещая её с постом наставника клуба с берегов Дона.

"Прочитал о том, что выдвинул условие — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: "Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?" Если это не сложно, конечно", — заявил Карпин.

СМИ: На пост главного тренера сборной России по футболу осталось три кандидата

СМИ: На пост главного тренера сборной России по футболу осталось три кандидата

Ранее стало известно, что РФС оставил трёх кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу. В их число попал и наставник "Ростова" Валерий Карпин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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