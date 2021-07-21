Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в беседе с "РБ-Спорт" заявил, что не выдвигал РФС никаких условий относительно возможной работы главным тренером сборной, совмещая её с постом наставника клуба с берегов Дона.

"Прочитал о том, что выдвинул условие — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: "Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?" Если это не сложно, конечно", — заявил Карпин.