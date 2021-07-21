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В России от ковида привилось более 40% членов избиркомов

Всего вакцинировано около 360 тысяч человек, заявила Элла Памфилова. По её словам, в ряде регионов привито более 60% и даже 70% сотрудников.

21 июля, 12:38
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

На сегодняшний день уже 41% сотрудников избирательных комиссий по всей России привились от коронавируса. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"В целом по стране 41% уже примерно вакцинированных у нас. Из более чем 882 тысяч наших членов комиссий на сей момент вакцинировано около 360 тысяч", — сказала она на заседании ЦИК.

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"Это политическое лицемерие": Депутат Госдумы Ревенко осудил отказ КПРФ подписать соглашение за безопасные выборы

Лучше всех вакцинация членов избирательных комиссий идёт в Белгородской, Московской, Сахалинской и Тюменской областях, а также в Чечне, Ингушетии и Ненецком автономном округе. Там, по словам Памфиловой, привито уже более 60–70% сотрудников. При этом сложная ситуация наблюдается в Ярославской, Владимирской, Вологодской областях, а также в Камчатском крае и Петербурге.

Ранее "Единая Россия" призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.

Эксперт — о заявлении "Единой России" по безопасным выборам: Осознанная и ответственная позиция

Эксперт — о заявлении "Единой России" по безопасным выборам: Осознанная и ответственная позиция

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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