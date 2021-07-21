В России от ковида привилось более 40% членов избиркомов

На сегодняшний день уже 41% сотрудников избирательных комиссий по всей России привились от коронавируса. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"В целом по стране 41% уже примерно вакцинированных у нас. Из более чем 882 тысяч наших членов комиссий на сей момент вакцинировано около 360 тысяч", — сказала она на заседании ЦИК.

Лучше всех вакцинация членов избирательных комиссий идёт в Белгородской, Московской, Сахалинской и Тюменской областях, а также в Чечне, Ингушетии и Ненецком автономном округе. Там, по словам Памфиловой, привито уже более 60–70% сотрудников. При этом сложная ситуация наблюдается в Ярославской, Владимирской, Вологодской областях, а также в Камчатском крае и Петербурге.