"Это политическое лицемерие": Депутат Госдумы Ревенко осудил отказ КПРФ подписать соглашение за безопасные выборы

Парламентарий возмутился поведением коммунистов, для которых, по его словам, "избиратели — лишь человеческий материал и средство получения мандатов".

Депутат Госдумы Евгений Ревенко осудил российские партии, отказавшиеся подписать соглашение за безопасные выборы. Видео © LIFE

Сегодня между Общественной палатой РФ и российскими политическими партиями было заключено соглашение по обеспечению наблюдения за проведением сентябрьских выборов депутатов Государственной думы, в органы государственной власти и местного самоуправления субъектов Федерации. Однако соглашение за безопасные выборы поддержали не все фракции. Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия" и депутат ГД Евгений Ревенко открыто осудил те партии, которые не подписали документ.

Как стало известно, подписать соглашение за безопасные выборы отказались КПРФ, Российская партия свободы и справедливости, а также партия "Справедливая Россия". Особенно парламентарий возмутился поведением коммунистов.





"В условиях пандемии мы должны прежде всего позаботиться о безопасности наших граждан, поэтому "Единая Россия" не раздумывая поддержала соглашение. Для коммунистов же это гонка невзирая ни на что. Они демонстрируют, что избиратели для них — это лишь человеческий материал и средство для получения дополнительных очков и мандатов. Это просто двуличие", — сказал Ревенко.

Депутат подчеркнул, что КПРФ "не предлагает ничего нового", не имеет никакой позитивной или перспективной для общества и страны повестки, но при этом "ставит всё под сомнение и ставит под угрозу" жизнь и здоровье российских граждан "в погоне за мандатами".

"Это политическое лицемерие и неуважение к своим избирателям. И я думаю, что во время голосования избиратель должен будет дать оценку такого рода действиям", — резюмировал Ревенко.

Ранее "Единая Россия" призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.