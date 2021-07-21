Устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева перевели в психбольницу СИЗО-2 в Москве
Ранее появилась информация, что молодого человека признали невменяемым на момент совершения нападения на школу. Однако в СК заявили, что экспертизы пока не завершены.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, переведён в психиатрическую больницу столичного СИЗО-2. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
"Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев в настоящий момент переведён в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", — написал общественник в телеграм-канале.
Ранее СМИ сообщали, что по результатам проведённых экспертиз специалисты признали невменяемость Ильназа Галявиева в момент нападения на казанскую гимназию № 175. В Следственном комитете РФ информацию об итогах исследования опровергли, отметив, что экспертиза пока не завершена.
Напомним, 11 мая этого года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а 23 пострадали. Сейчас молодой человек арестован.
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