Устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева перевели в психбольницу СИЗО-2 в Москве

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, переведён в психиатрическую больницу столичного СИЗО-2. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев в настоящий момент переведён в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", — написал общественник в телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что по результатам проведённых экспертиз специалисты признали невменяемость Ильназа Галявиева в момент нападения на казанскую гимназию № 175. В Следственном комитете РФ информацию об итогах исследования опровергли, отметив, что экспертиза пока не завершена.