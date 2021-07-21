Юрист рассказал, может ли Ильназ Галявиев избежать наказания из-за невменяемости

Если человек признаётся невменяемым на момент совершения преступного деяния, то с юридической точки зрения он преступления не совершал. Однако его в таком случае могут направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу на неопределённый срок. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юрист Алексей Михальчик, отвечая на вопрос о том, может ли Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, избежать наказания в случае признания невменяемым.

"Есть определённые элементы состава преступления в теории уголовного обвинения. И если один из них отсутствует, то это говорит об отсутствии состава преступления. И вот как раз вменяемость или невменяемость человека на момент совершения преступления говорит о наличии либо отсутствии этого элемента", — пояснил юрист.

При наличии заключения от психиатров следователь направляет в суд ходатайство о применении медицинских мер принудительного характера. Суд в свою очередь может назначить повторную экспертизу в случае сомнений или принять документ. Практика показывает, что дополнительные процедуры обычно не проводятся. Тогда обвиняемый направляется на лечение.

"Его помещают в специализированную психиатрическую клинику закрытого типа до выздоровления, где каждые полгода врачи определяют степень его возможной социализации и так далее. Но по факту мне известны случаи, когда люди всю жизнь проводили в таких учреждениях, так как врачи не брали на себя ответственность, что этот человек, находясь на свободе, безопасен для общества", — раскрыл Михальчик.

По его словам, попадание в такое место не является лучшей альтернативой тюрьме. Разница на самом деле невелика.

"Есть консенсус, что если человек не понимал, что он делает в момент преступления, то как его наказывать. Подобные люди живут в своём мире. И для таких существуют специализированные медицинские учреждения, но они и не лучше, чем тюрьма, на самом деле. Там колючая проволока, охрана. Понятно, что это называется лечебным учреждением, но с тюрьмой особой разницы нет", — подытожил юрист.

Ранее СМИ сообщали, что по результатам проведённых экспертиз специалисты признали невменяемость Ильназа Галявиева в момент нападения на казанскую гимназию № 175. В Следственном комитете РФ информацию об итогах исследования опровергли, отметив, что экспертиза пока не завершена.