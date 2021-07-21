Командир жёстко севшего в Томской области Ан-28 рассказал о спасении пассажиров. Видео © Телеграм-канал "Область здоровья"

Командир жёстко севшего в Томской области самолёта Ан-28 Анатолий Прытков по-прежнему находится в больнице. Ему прооперировали ногу, мужчина ждёт, когда снова сможет выйти на рейс.

"Героем я себя не чувствую, потому что в данной ситуации, когда она так складывается, ты просто выполняешь свои функциональные обязанности. Плюс создалась аварийная обстановка, ты всё равно ищешь пути выхода из данной ситуации, чтобы выжить", — рассказал Анатолий в интервью телеграм-каналу регионального Департамента здравоохранения "Область здоровья".

По словам пилота, двигатели самолёта отказали во время прохождения облачности, попытки завести их снова не увенчались успехом — борт начал терять высоту, тогда и было принято решение искать местность для аварийной посадки. К счастью, на Ан-28 есть возможность долететь на винтах и крыльях. Только после приземления Прытков понял, что посадил самолёт в болото. По его словам, мягкий грунт в этом случае сыграл роль подушки безопасности, как в автомобиле.

"Главная моя задача тогда была — эвакуация пассажиров, чтобы я увидел, что самолёт свободен и там никого нет. Правило капитана — покидать самолёт последним. В процессе ожидания спасательного вертолёта я уже почувствовал боль в ноге, что больно наступать", — вспоминает командир.