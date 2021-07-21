"Героем я себя не чувствую": Командир Прытков дал первое интервью о жёсткой посадке Ан-28 под Томском
Только приземлившись, пилот понял, что посадил самолёт в болото. По его словам, мягкий грунт в этом случае сыграл роль подушки безопасности, как в автомобиле.
Командир жёстко севшего в Томской области Ан-28 рассказал о спасении пассажиров. Видео © Телеграм-канал "Область здоровья"
Командир жёстко севшего в Томской области самолёта Ан-28 Анатолий Прытков по-прежнему находится в больнице. Ему прооперировали ногу, мужчина ждёт, когда снова сможет выйти на рейс.
"Героем я себя не чувствую, потому что в данной ситуации, когда она так складывается, ты просто выполняешь свои функциональные обязанности. Плюс создалась аварийная обстановка, ты всё равно ищешь пути выхода из данной ситуации, чтобы выжить", — рассказал Анатолий в интервью телеграм-каналу регионального Департамента здравоохранения "Область здоровья".
По словам пилота, двигатели самолёта отказали во время прохождения облачности, попытки завести их снова не увенчались успехом — борт начал терять высоту, тогда и было принято решение искать местность для аварийной посадки. К счастью, на Ан-28 есть возможность долететь на винтах и крыльях. Только после приземления Прытков понял, что посадил самолёт в болото. По его словам, мягкий грунт в этом случае сыграл роль подушки безопасности, как в автомобиле.
"Главная моя задача тогда была — эвакуация пассажиров, чтобы я увидел, что самолёт свободен и там никого нет. Правило капитана — покидать самолёт последним. В процессе ожидания спасательного вертолёта я уже почувствовал боль в ноге, что больно наступать", — вспоминает командир.
Прытков отметил, что вся ситуация с экстренной посадкой и ожиданием спасения длилась около двух с половиной часов. По его словам, люди уже начали готовиться к ночёвке в тайге, так как их не могли найти спасатели. Командир первым вышел навстречу представителям экстренных служб и лично до конца проследил за эвакуацией. Далее его доставили в больницу.
Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый — Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они выжили и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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