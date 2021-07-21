Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили максимумы
Стоимость марки Аи-92 продолжает приближаться к абсолютному рекорду, который был достигнут в июле 2020 года.
Фото © ТАСС / Афонина Елена
По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 обновила максимумы. Так, Аи-95 вырос в цене на 0,6% — до 59,85 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 также на 0,6% — до 57,06 тысячи рублей.
Таким образом, стоимость марки Аи-95 побила рекорд 3 июля 2020 года, тогда она установилась на уровне 59,78 тысячи рублей за тонну.
А вот стоимость Аи-92 бьёт рекорды уже третий день. Напомним, 19 июля цена этой марки на торгах обновила рекорд, достигнув 56,2 тысячи рублей за тонну. 20 июля биржевая цена Аи-92 составила 56 751 рубль.
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