Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили максимумы

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 обновила максимумы. Так, Аи-95 вырос в цене на 0,6% — до 59,85 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 также на 0,6% — до 57,06 тысячи рублей.

Таким образом, стоимость марки Аи-95 побила рекорд 3 июля 2020 года, тогда она установилась на уровне 59,78 тысячи рублей за тонну.