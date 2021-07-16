Экипаж потерпевшего жёсткую посадку в Томской области самолёта Ан-2 сумел выбрать удачное место для посадки и спасти жизни людей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

"То, что сделал экипаж: нашли такую поляну, мягко посадили, но не смогли удержать — перевернулись, видимо, какой-то овражек или колесо подломило. Все живы, здоровы, это на малой скорости произошло. Молодец командир. Респект, молодцы", — сказал он.