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"Респект, молодцы": Заслуженный пилот РФ похвалил экипаж рухнувшего в Томской области Ан-28

Он отметил, что самолёт перевернулся из-за какого-то овражка либо при посадке у него подломило колесо.

16 июля, 14:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Экипаж потерпевшего жёсткую посадку в Томской области самолёта Ан-2 сумел выбрать удачное место для посадки и спасти жизни людей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

"То, что сделал экипаж: нашли такую поляну, мягко посадили, но не смогли удержать — перевернулись, видимо, какой-то овражек или колесо подломило. Все живы, здоровы, это на малой скорости произошло. Молодец командир. Респект, молодцы", — сказал он.

"Все живы, всё хорошо": Пассажирка рассказала о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области

"Все живы, всё хорошо": Пассажирка рассказала о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области

Заслуженный лётчик заметил, после такой посадки самолёт либо починят, либо спишут, но в этом ничего страшного нет.

Напомним, связь с Ан-28 пропала сегодня вскоре после вылета самолёта из города Кедрового. На его борту находилось 18 человек, включая троих членов экипажа. Вскоре спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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