"Респект, молодцы": Заслуженный пилот РФ похвалил экипаж рухнувшего в Томской области Ан-28
Он отметил, что самолёт перевернулся из-за какого-то овражка либо при посадке у него подломило колесо.
Фото © LIFE
Экипаж потерпевшего жёсткую посадку в Томской области самолёта Ан-2 сумел выбрать удачное место для посадки и спасти жизни людей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.
"То, что сделал экипаж: нашли такую поляну, мягко посадили, но не смогли удержать — перевернулись, видимо, какой-то овражек или колесо подломило. Все живы, здоровы, это на малой скорости произошло. Молодец командир. Респект, молодцы", — сказал он.
Заслуженный лётчик заметил, после такой посадки самолёт либо починят, либо спишут, но в этом ничего страшного нет.
Напомним, связь с Ан-28 пропала сегодня вскоре после вылета самолёта из города Кедрового. На его борту находилось 18 человек, включая троих членов экипажа. Вскоре спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента.
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