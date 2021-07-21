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Десятилетний австриец в письме попросил Путина "не терять веру в Европу" и получил ответ

В послании мальчика говорилось, в частности, о том, что многие жители европейских государств по-доброму настроены к России. По мнению ребёнка, Москва и Вена должны крепче взаимодействовать.

21 июля, 12:54
<p>Владимир Путин. Фото © facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusBotschaftWien/photos/pcb.4485595714792735/4485592841459689" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Владимир Путин. Фото © facebook / МИД РФ

10-летний австриец Маттиас Брандштеттер отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его не терять веру в Европу. Об этом сообщает Посольство РФ в Австрии на своей странице в "Фейсбуке".

В послании мальчика говорилось, в частности, о том, что страны Европы и Россия — близкие соседи, экономически связанные друг с другом. По мнению ребёнка, Москва и Вена должны крепче взаимодействовать.

"В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнёрства с ней. <...> Пожалуйста, не теряйте веру в Европу", — написал Маттиас.

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В российской дипмиссии поблагодарили юного австрийца за интересное послание и подчеркнули, что Россия всегда "открыта для диалога с теми, кто заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса". Также по просьбе мальчика ему отправили несколько книг о России и Москве и снимок Путина с автографом.

Ранее Путин ответил на предложение школьника ввести раздельное обучение мальчиков и девочек. По мнению президента, при совместном обучении подростки начинают с большим уважением относиться друг к другу.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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