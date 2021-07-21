Десятилетний австриец в письме попросил Путина "не терять веру в Европу" и получил ответ
В послании мальчика говорилось, в частности, о том, что многие жители европейских государств по-доброму настроены к России. По мнению ребёнка, Москва и Вена должны крепче взаимодействовать.
Владимир Путин. Фото © facebook / МИД РФ
10-летний австриец Маттиас Брандштеттер отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его не терять веру в Европу. Об этом сообщает Посольство РФ в Австрии на своей странице в "Фейсбуке".
В послании мальчика говорилось, в частности, о том, что страны Европы и Россия — близкие соседи, экономически связанные друг с другом. По мнению ребёнка, Москва и Вена должны крепче взаимодействовать.
"В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнёрства с ней. <...> Пожалуйста, не теряйте веру в Европу", — написал Маттиас.
В российской дипмиссии поблагодарили юного австрийца за интересное послание и подчеркнули, что Россия всегда "открыта для диалога с теми, кто заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса". Также по просьбе мальчика ему отправили несколько книг о России и Москве и снимок Путина с автографом.
Ранее Путин ответил на предложение школьника ввести раздельное обучение мальчиков и девочек. По мнению президента, при совместном обучении подростки начинают с большим уважением относиться друг к другу.
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