Десятилетний австриец в письме попросил Путина "не терять веру в Европу" и получил ответ

10-летний австриец Маттиас Брандштеттер отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его не терять веру в Европу. Об этом сообщает Посольство РФ в Австрии на своей странице в "Фейсбуке".

В послании мальчика говорилось, в частности, о том, что страны Европы и Россия — близкие соседи, экономически связанные друг с другом. По мнению ребёнка, Москва и Вена должны крепче взаимодействовать.

"В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнёрства с ней. <...> Пожалуйста, не теряйте веру в Европу", — написал Маттиас.

В российской дипмиссии поблагодарили юного австрийца за интересное послание и подчеркнули, что Россия всегда "открыта для диалога с теми, кто заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса". Также по просьбе мальчика ему отправили несколько книг о России и Москве и снимок Путина с автографом.