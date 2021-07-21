В ФРГ пообещали "в скором времени" раскрыть детали переговоров с США по "Северному потоку — 2"

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин в скором времени раскроет детали переговоров с Вашингтоном по "Северному потоку — 2". В свою очередь, представитель Правительства ФРГ Мартина Фиц отметила, что в последние месяцы велись интенсивные переговоры по этой теме и в итоге "был достигнут хороший прогресс".

"Поймите, в настоящий момент я не могу сказать больше того, что мы уже сообщили в последние недели. Как только мы сможем сообщить детали, мы, разумеется, незамедлительно сделаем это. Я уверен, что в скором времени это станет возможным", — отметил Бургер.