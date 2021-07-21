В ФРГ пообещали "в скором времени" раскрыть детали переговоров с США по "Северному потоку — 2"
При этом в Правительстве Германии заявили, что в последние недели шла интенсивная работа по этой теме.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин в скором времени раскроет детали переговоров с Вашингтоном по "Северному потоку — 2". В свою очередь, представитель Правительства ФРГ Мартина Фиц отметила, что в последние месяцы велись интенсивные переговоры по этой теме и в итоге "был достигнут хороший прогресс".
"Поймите, в настоящий момент я не могу сказать больше того, что мы уже сообщили в последние недели. Как только мы сможем сообщить детали, мы, разумеется, незамедлительно сделаем это. Я уверен, что в скором времени это станет возможным", — отметил Бургер.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. При этом против проекта выступают США. Тем не менее Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. СМИ узнали, что в ближайшие дни стороны объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода. Агентство Bloomberg узнало детали этой сделки.
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