НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ФРГ пообещали "в скором времени" раскрыть детали переговоров с США по "Северному потоку — 2"

При этом в Правительстве Германии заявили, что в последние недели шла интенсивная работа по этой теме.

21 июля, 12:41
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин в скором времени раскроет детали переговоров с Вашингтоном по "Северному потоку — 2". В свою очередь, представитель Правительства ФРГ Мартина Фиц отметила, что в последние месяцы велись интенсивные переговоры по этой теме и в итоге "был достигнут хороший прогресс".

"Поймите, в настоящий момент я не могу сказать больше того, что мы уже сообщили в последние недели. Как только мы сможем сообщить детали, мы, разумеется, незамедлительно сделаем это. Я уверен, что в скором времени это станет возможным", отметил Бургер.

Политологи рассказали, прислушается ли Киев к призыву США помолчать по "Северному потоку – 2"

Политологи рассказали, прислушается ли Киев к призыву США помолчать по "Северному потоку – 2"

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. При этом против проекта выступают США. Тем не менее Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. СМИ узнали, что в ближайшие дни стороны объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода. Агентство Bloomberg узнало детали этой сделки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Госдепе рассказали о переговорах с Украиной по "Северному потоку — 2"

сегодня в 13:36

Кремлю пока не известны детали соглашения Германии и США по "Северному потоку – 2"

сегодня в 09:17

"Это политическое лицемерие": Депутат Госдумы Ревенко осудил отказ КПРФ подписать соглашение за безопасные выборы

сегодня в 12:04

"Кто эту чушь будет смотреть?": Фанаты "Сватов" пришли в ярость из-за перевода сериала на украинский язык

сегодня в 13:43

АвтоВАЗ пообещал привитым от ковида россиянам скидки на ТО и запчасти для Lada

сегодня в 13:38

Новости партнеров

Layer 1