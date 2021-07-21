В Сеть утекли личные данные волонтёров и покупателей билетов на ОИ в Японии
Объём утёкшей информации пока не раскрывается. В настоящее время оргкомитет Игр проводит по данному факту внутреннее расследование.
Фото © Pixabay
В Японии произошла утечка в Сеть личных данных покупателей билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Согласно информации издания, в Интернет также утекли конфиденциальные данные волонтёров, занятых в организации Игр. При этом, о каком конкретно объёме данных идёт речь, не уточняется. В настоящий момент оргкомитет ОИ проводит внутреннее расследование.
Ранее Лайф сообщал, что в Сеть утекли логины и пароли не менее 1,2 миллиона россиян. Данная информация оказалась доступна не только в Даркнете, но и в обычной Сети.
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