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В Сеть утекли личные данные волонтёров и покупателей билетов на ОИ в Японии

Объём утёкшей информации пока не раскрывается. В настоящее время оргкомитет Игр проводит по данному факту внутреннее расследование.

21 июля, 13:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Японии произошла утечка в Сеть личных данных покупателей билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В Сеть утекли личные данные желающих взять кредит в банке "Дом.РФ"

В Сеть утекли личные данные желающих взять кредит в банке "Дом.РФ"

Согласно информации издания, в Интернет также утекли конфиденциальные данные волонтёров, занятых в организации Игр. При этом, о каком конкретно объёме данных идёт речь, не уточняется. В настоящий момент оргкомитет ОИ проводит внутреннее расследование.

В Сеть утекли данные с миллионов Android-смартфонов

В Сеть утекли данные с миллионов Android-смартфонов

Ранее Лайф сообщал, что в Сеть утекли логины и пароли не менее 1,2 миллиона россиян. Данная информация оказалась доступна не только в Даркнете, но и в обычной Сети.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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