В Сеть утекли личные данные волонтёров и покупателей билетов на ОИ в Японии

В Японии произошла утечка в Сеть личных данных покупателей билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно информации издания, в Интернет также утекли конфиденциальные данные волонтёров, занятых в организации Игр. При этом, о каком конкретно объёме данных идёт речь, не уточняется. В настоящий момент оргкомитет ОИ проводит внутреннее расследование.