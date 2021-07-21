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АвтоВАЗ пообещал привитым от ковида россиянам скидки на ТО и запчасти для Lada

Специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей, произведённых концерном, и клиентов розничных магазинов "Lada Dеталь".

21 июля, 13:38
<p>Фото © ТАСС / Яков Князев</p>

Фото © ТАСС / Яков Князев

АвтоВАЗ внёс свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Компания решила предоставить вакцинированным от CоViD-19 россиянам скидки на техобслуживание, запчасти и аксессуары. Об этом сообщается на сайте производителя.

"Покажите сертификат о прививке от CоViD-19 и получите выгоду на ТО и запчасти. Такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов "Lada Dеталь", — говорится в сообщении.

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Для участия в акции нужно предъявить сертификат или QR-код, подтверждающий вакцинацию от CоViD-19.

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Согласно условиям акции, плановое техобслуживание автомобилей Lada в дилерских центрах обойдётся привитым клиентам на 10% дешевле. Скидку в 5% получат вакцинированные покупатели запчастей и аксессуаров Lada и бренда Lecar в магазинах "Lada Dеталь".

Компания напоминает, что у Lada самая развитая в России дилерская сеть, в которой более чем 1500 магазинов "Lada Deталь".

Ранее была названа сумма, которую заплатят привитым "Спутником V" донорам антиковидной плазмы в Москве. Пройти донацию в столице теперь могут не только переболевшие коронавирусом, но и вакцинировавшиеся препаратом отечественного производства.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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