АвтоВАЗ пообещал привитым от ковида россиянам скидки на ТО и запчасти для Lada
Специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей, произведённых концерном, и клиентов розничных магазинов "Lada Dеталь".
Фото © ТАСС / Яков Князев
АвтоВАЗ внёс свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Компания решила предоставить вакцинированным от CоViD-19 россиянам скидки на техобслуживание, запчасти и аксессуары. Об этом сообщается на сайте производителя.
"Покажите сертификат о прививке от CоViD-19 и получите выгоду на ТО и запчасти. Такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов "Lada Dеталь", — говорится в сообщении.
Для участия в акции нужно предъявить сертификат или QR-код, подтверждающий вакцинацию от CоViD-19.
Согласно условиям акции, плановое техобслуживание автомобилей Lada в дилерских центрах обойдётся привитым клиентам на 10% дешевле. Скидку в 5% получат вакцинированные покупатели запчастей и аксессуаров Lada и бренда Lecar в магазинах "Lada Dеталь".
Компания напоминает, что у Lada самая развитая в России дилерская сеть, в которой более чем 1500 магазинов "Lada Deталь".
Ранее была названа сумма, которую заплатят привитым "Спутником V" донорам антиковидной плазмы в Москве. Пройти донацию в столице теперь могут не только переболевшие коронавирусом, но и вакцинировавшиеся препаратом отечественного производства.
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