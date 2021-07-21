"Кто эту чушь будет смотреть?": Фанаты "Сватов" пришли в ярость из-за перевода сериала на украинский язык
Зрители считают, что он выполнен непрофессионально, из-за чего пропал весь колорит ситкома. А один из пользователей язвительно предложил перевести на "ридну мову" "Бриллиантовую руку".
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Кучу гнева и возмущений на Украине вызвал перевод сериала "Сваты" на "ридну мову". Фанаты популярного ситкома строчат негативные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода первой серии. По мнению комментаторов, из-за перевода пропал весь колорит сериала.
"Я ожидала всего, но чтоб "Сватов" перевели на украинский — это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?", "Чисто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряга комедию", "Ну уже совсем потерялись с украинским языком", "Переводить "Сватов" — это убить весь смысл и сериал", — негодуют авторы сообщений.
А один из пользователей заявил, что перевод "испоганил сериал", и язвительно предложил перевести на украинский язык "Бриллиантовую руку".
Напомним, закон об украинском языке вступил в силу 25 апреля 2019 года. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, выбранный президентом Владимир Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля уже текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был признан конституционным.
Ранее Лайф рассказывал, что Мария Захарова раскритиковала решение Конституционного суда Украины по закону о языке. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на 10-ю статью основного закона страны, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков.
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