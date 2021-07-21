Кучу гнева и возмущений на Украине вызвал перевод сериала "Сваты" на "ридну мову". Фанаты популярного ситкома строчат негативные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода первой серии. По мнению комментаторов, из-за перевода пропал весь колорит сериала.

"Я ожидала всего, но чтоб "Сватов" перевели на украинский — это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?", "Чисто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряга комедию", "Ну уже совсем потерялись с украинским языком", "Переводить "Сватов" — это убить весь смысл и сериал", — негодуют авторы сообщений.

А один из пользователей заявил, что перевод "испоганил сериал", и язвительно предложил перевести на украинский язык "Бриллиантовую руку".

Напомним, закон об украинском языке вступил в силу 25 апреля 2019 года. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, выбранный президентом Владимир Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля уже текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был признан конституционным.