Путин — о ковиде: Коварная возвращающаяся эпидемия доставляет немало проблем
По словам главы государства, поставить заслон эпидемии можно только с помощью вакцинации.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин заявил, что лето 2021 года стало испытанием в борьбе с коронавирусом. Противостоять инфекции, по его словам, можно только с помощью прививок, поэтому главная задача сейчас — повысить темпы вакцинации в стране.
"Понятно, что люди устали, почти никого не обошла эта беда. Понятно, что эта коварная возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем", — отметил он в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства призвал повысить темпы вакцинации и квалифицированно разъяснять россиянам сложные вопросы, касающиеся прививок.
"Только так мы сможем поставить заслон эпидемии... При этом большинство понимают, что прививки сделать нужно, чтобы спасти себя и близких. Здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", — подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин уже неоднократно заявлял о том, что в РФ применяются четыре вакцины против коронавируса — и все они безопасные и надёжные.
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