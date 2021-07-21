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Путин — о ковиде: Коварная возвращающаяся эпидемия доставляет немало проблем

По словам главы государства, поставить заслон эпидемии можно только с помощью вакцинации.

21 июля, 13:55
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лето 2021 года стало испытанием в борьбе с коронавирусом. Противостоять инфекции, по его словам, можно только с помощью прививок, поэтому главная задача сейчас — повысить темпы вакцинации в стране.

"Понятно, что люди устали, почти никого не обошла эта беда. Понятно, что эта коварная возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем", — отметил он в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства призвал повысить темпы вакцинации и квалифицированно разъяснять россиянам сложные вопросы, касающиеся прививок.

Путин заявил, что экономика РФ после пандемии в целом восстановилась

Путин заявил, что экономика РФ после пандемии в целом восстановилась

"Только так мы сможем поставить заслон эпидемии... При этом большинство понимают, что прививки сделать нужно, чтобы спасти себя и близких. Здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин уже неоднократно заявлял о том, что в РФ применяются четыре вакцины против коронавируса — и все они безопасные и надёжные.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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