Путин предложил проработать перевод лесоохраны некоторых регионов на федеральный уровень

Необходимо подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для регионов с обширными лесами и низкой плотностью населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, поручив кабмину проработать данный вопрос.

Подобная идея возникла после доклада главы Якутии Айсена Николаева, сообщившегося о ситуации с лесными пожарами в регионе. Николаев передал свои предложения, в ответ Путин спросил о его отношении к переводу полномочий по лесоохране на федеральный уровень.

"Есть ещё идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень", — сказал президент.

Николаев поддержал такую инициативу. По его словам, вопросы борьбы с пожарами на огромных площадях леса стоит решать не на уровне регионов.