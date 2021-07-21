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Путин предложил проработать перевод лесоохраны некоторых регионов на федеральный уровень

В частности, новый проект будет касаться Якутии, где огнём охвачены крупные площади леса.

21 июля, 15:09
<p>Фото © <a href="https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jihec" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pxfuel</a></p>

Фото © Pxfuel

Необходимо подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для регионов с обширными лесами и низкой плотностью населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, поручив кабмину проработать данный вопрос.

Подобная идея возникла после доклада главы Якутии Айсена Николаева, сообщившегося о ситуации с лесными пожарами в регионе. Николаев передал свои предложения, в ответ Путин спросил о его отношении к переводу полномочий по лесоохране на федеральный уровень.

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"Есть ещё идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень", — сказал президент.

Николаев поддержал такую инициативу. По его словам, вопросы борьбы с пожарами на огромных площадях леса стоит решать не на уровне регионов.

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Путин ранее заявил, что проблема лесных пожаров остро стоит на повестке дня. В этом году вряд ли можно было бы в принципе избежать этой беды, отметил глава государства.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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