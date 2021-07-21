Путин предложил проработать перевод лесоохраны некоторых регионов на федеральный уровень
В частности, новый проект будет касаться Якутии, где огнём охвачены крупные площади леса.
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Необходимо подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для регионов с обширными лесами и низкой плотностью населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, поручив кабмину проработать данный вопрос.
Подобная идея возникла после доклада главы Якутии Айсена Николаева, сообщившегося о ситуации с лесными пожарами в регионе. Николаев передал свои предложения, в ответ Путин спросил о его отношении к переводу полномочий по лесоохране на федеральный уровень.
"Есть ещё идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень", — сказал президент.
Николаев поддержал такую инициативу. По его словам, вопросы борьбы с пожарами на огромных площадях леса стоит решать не на уровне регионов.
Путин ранее заявил, что проблема лесных пожаров остро стоит на повестке дня. В этом году вряд ли можно было бы в принципе избежать этой беды, отметил глава государства.
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