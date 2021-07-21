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Голикова озвучила число привившихся от ковида россиян

Кроме того, вице-премьер выделила 11 регионов – лидеров по вакцинации.

21 июля, 15:02
<p>Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий</p>

Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Уже 33,6 миллиона россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 22,6 миллиона полностью завершили вакцинацию. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Наибольшую долю от числа вакцинированных составляют лица в возрасте старше 60 лет — это 31,4%. На втором месте — граждане 40–49 лет, на третьем — 30–39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается у граждан в возрасте от 18 до 29 лет", — отметила она.

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Кроме того, Голикова выделила 11 регионов – лидеров по вакцинации. Больше всего привитых на 100 тысяч населения в Краснодарском крае, Московской, Тульской, Ростовской, Липецкой, Смоленской областях, Хакасии, Мордовии, Адыгее, Москве и Чечне.

В ходе совещания Владимир Путин призвал ускорить темпы вакцинации от ковида, но заявил, что гражданам нельзя навязывать прививку — нужно объяснять, почему необходимо привиться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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