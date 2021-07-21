Голикова заявила, что заболеваемость ковидом в РФ смещается в регионы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что текущая ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой. По её словам, сейчас заболеваемость смещается из столицы в регионы.

"Доля случаев, которые зарегистрированы в Москве, снизилась до 18,6%. На втором и третьем месте — Подмосковье и Санкт-Петербург. Доля других регионов по уровню заболеваемости возросла до 63%. То есть это свидетельствует о том, что заболеваемость смещается из столицы в регионы", — заявила вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В 67 российских регионах заболеваемость ковидом растёт, в 10 регионах — снижается, подчеркнула Голикова. По её словам, минимальное количество заболевших наблюдается среди работников сельского хозяйства и сотрудников лагерей, а максимальное — среди вахтовиков и специалистов пищевой промышленности.