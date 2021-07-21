Голикова заявила, что заболеваемость ковидом в РФ смещается в регионы
По словам вице-премьера, в 10 регионах России распространение CoViD-19 замедляется, а в 67 отмечается рост числа новых случаев.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что текущая ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой. По её словам, сейчас заболеваемость смещается из столицы в регионы.
"Доля случаев, которые зарегистрированы в Москве, снизилась до 18,6%. На втором и третьем месте — Подмосковье и Санкт-Петербург. Доля других регионов по уровню заболеваемости возросла до 63%. То есть это свидетельствует о том, что заболеваемость смещается из столицы в регионы", — заявила вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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В 67 российских регионах заболеваемость ковидом растёт, в 10 регионах — снижается, подчеркнула Голикова. По её словам, минимальное количество заболевших наблюдается среди работников сельского хозяйства и сотрудников лагерей, а максимальное — среди вахтовиков и специалистов пищевой промышленности.
Ранее Путин призвал дополнительно поддержать медиков на фоне пандемии. Люди очень тяжело переживают эту эпидемию, подчеркнул глава государства. Также президент отметил, что на органах власти, которые задействованы в борьбе с CoViD-19, лежит "особая ответственность".
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