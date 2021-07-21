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"Отдельно бороться бессмысленно": Путин осудил страны Запада за разделение пандемии на "свою" и "чужую"

По мнению президента, сложно понять нежелание ряда государств регистрировать российские антиковидные вакцины.

21 июля, 14:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Процесс торможения регистрации российских вакцин на Западе является демонстрацией деления пандемии коронавируса на "свою" и "чужую", понять такой подход довольно трудно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

По словам Путина, бессмысленно бороться с пандемией отдельно от других. Поэтому в данном случае трудно понять западных партнёров.

Путин — о ковиде: Коварная возвращающаяся эпидемия доставляет немало проблем

Путин — о ковиде: Коварная возвращающаяся эпидемия доставляет немало проблем

"Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на "свою" и "чужую", тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными. Отдельно бороться — это бессмысленно", — отметил президент.

Путин заявил, что навязывать вакцинацию от ковида нельзя

Путин заявил, что навязывать вакцинацию от ковида нельзя

Кроме того, в ходе совещания Путин заявил, что в России вопрос роста цен на базовые продукты сейчас стоит особо остро.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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