Процесс торможения регистрации российских вакцин на Западе является демонстрацией деления пандемии коронавируса на "свою" и "чужую", понять такой подход довольно трудно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

По словам Путина, бессмысленно бороться с пандемией отдельно от других. Поэтому в данном случае трудно понять западных партнёров.

"Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на "свою" и "чужую", тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными. Отдельно бороться — это бессмысленно", — отметил президент.