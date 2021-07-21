Путин заявил об обострении ситуации с ценами на базовые продукты питания в России
В ходе совещания с членами правительства глава государства попросил доложить о ситуации в этой сфере.
Путин заявил об обострении ситуации с ценами на базовые продукты питания в России. Видео © LIFE
Вопрос роста цен на базовые продукты сейчас стоит в России особо остро, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
"И отдельная тема — та, о которой мы многократно говорили... Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе прежде всего на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Ранее в ходе прямой линии президент России рассказывал, что мировые индексы на продукты сейчас находятся на самом высоком уровне последние десять лет. Среди причин Владимир Путин назвал ковидные последствия и сокращения производства. Президент признал, что в России был самый большой рост цен на сахар и подсолнечное масло в прошлом году и начале этого, однако кабмин принял меры для сдерживания цен, среди которых заключение соглашений между производителями и торговыми сетями, выдача субсидий производителям конечных продукций и другие.
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