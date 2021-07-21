Путин заявил об обострении ситуации с ценами на базовые продукты питания в России. Видео © LIFE

Вопрос роста цен на базовые продукты сейчас стоит в России особо остро, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"И отдельная тема — та, о которой мы многократно говорили... Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе прежде всего на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.