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Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями

На определённых этапах маршрута российские самолёты сопровождали норвежские истребители. Полёт продлился около семи часов.

21 июля, 14:05

Фото © VK / mil

Плановый полёт двух Ту-160 прошёл над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © VK / mil

Над Баренцевым и Норвежским морями прошёл плановый полёт двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе полёта их сопровождали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На отдельных этапах рядом с ракетоносцами следовали норвежские истребители.

Полёт прошёл в штатном режиме. Продолжительность составила порядка семи часов.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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