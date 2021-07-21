Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями
На определённых этапах маршрута российские самолёты сопровождали норвежские истребители. Полёт продлился около семи часов.
Фото © VK / mil
Плановый полёт двух Ту-160 прошёл над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © VK / mil
Над Баренцевым и Норвежским морями прошёл плановый полёт двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе полёта их сопровождали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На отдельных этапах рядом с ракетоносцами следовали норвежские истребители.
Полёт прошёл в штатном режиме. Продолжительность составила порядка семи часов.
Ранее российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США над акваторией Берингова моря.
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