Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Плановый полёт двух Ту-160 прошёл над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © VK / mil

Над Баренцевым и Норвежским морями прошёл плановый полёт двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщили в Минобороны РФ.