Путин — о лесных пожарах в России: Вряд ли можно было избежать этой беды вообще

К сожалению, не всем регионам удалось предотвратить ЧС из-за аномальной погоды, но некоторые смогли быстро справиться со сложной ситуацией, отметил глава государства.