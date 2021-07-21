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Путин — о лесных пожарах в России: Вряд ли можно было избежать этой беды вообще

К сожалению, не всем регионам удалось предотвратить ЧС из-за аномальной погоды, но некоторые смогли быстро справиться со сложной ситуацией, отметил глава государства.

21 июля, 14:07

Путин — о лесных пожарах в России: Проблема остро стоит в повестке дня. Видео © LIFE

Проблема лесных пожаров остро стоит в повестке дня, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Как отметил глава государства, в этом году вряд ли можно было бы в принципе избежать этой беды.

"С неблагоприятной погодой столкнулись все регионы нашей страны. Затяжная жара, сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли можно было избежать этой беды вообще", — сказал российский лидер.

В Карелии из-за масштабных природных пожаров объявлен режим ЧС

В Карелии из-за масштабных природных пожаров объявлен режим ЧС

К сожалению, не всем регионам удалось предотвратить ЧС из-за аномальной погоды, но некоторые смогли быстро справиться, отметил Путин.

Ранее Лайф сообщал, что природные пожары полыхают в Якутии. По последним данным экстренных служб, сейчас в регионе действует около 200 очагов возгорания. Высокие классы пожароопасности при этом сохраняются на территории 11 районов. Между тем неблагоприятная обстановка развивается и в Карелии, где огонь охватил почти шесть тысяч гектаров земли. На данный момент в Суоярвском и Сегежском районах продолжают действовать два очага возгорания, площадь которых составляет 2,2 тысячи гектаров.

Северные районы Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

Северные районы Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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