Путин — о лесных пожарах в России: Вряд ли можно было избежать этой беды вообще
К сожалению, не всем регионам удалось предотвратить ЧС из-за аномальной погоды, но некоторые смогли быстро справиться со сложной ситуацией, отметил глава государства.
Путин — о лесных пожарах в России: Проблема остро стоит в повестке дня. Видео © LIFE
Проблема лесных пожаров остро стоит в повестке дня, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Как отметил глава государства, в этом году вряд ли можно было бы в принципе избежать этой беды.
"С неблагоприятной погодой столкнулись все регионы нашей страны. Затяжная жара, сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли можно было избежать этой беды вообще", — сказал российский лидер.
К сожалению, не всем регионам удалось предотвратить ЧС из-за аномальной погоды, но некоторые смогли быстро справиться, отметил Путин.
Ранее Лайф сообщал, что природные пожары полыхают в Якутии. По последним данным экстренных служб, сейчас в регионе действует около 200 очагов возгорания. Высокие классы пожароопасности при этом сохраняются на территории 11 районов. Между тем неблагоприятная обстановка развивается и в Карелии, где огонь охватил почти шесть тысяч гектаров земли. На данный момент в Суоярвском и Сегежском районах продолжают действовать два очага возгорания, площадь которых составляет 2,2 тысячи гектаров.
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