В "Спартаке" рассказали, как будут допускать болельщиков на домашние матчи РПЛ

Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением относительно допуска болельщиков на домашние матчи РПЛ.

В клубе подчеркнули, что последние два месяца вели консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличить число болельщиков на трибунах при наличии у них QR-кодов. К тому же сегодня стадион красно-белых был включён в реестр свободных от коронавируса.

Кроме того, в клубе напомнили, что для каждого региона решение о максимально возможном числе болельщиков на трибунах принимается отдельно, а в случае нарушений стадион может быть закрыт на неопределённый срок.

"По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена", — говорится в заявлении.