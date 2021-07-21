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В "Спартаке" рассказали, как будут допускать болельщиков на домашние матчи РПЛ

Ранее стало известно, что арена красно-белых попала в список свободных от коронавируса наряду со стадионом ЦСКА.

21 июля, 14:31
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением относительно допуска болельщиков на домашние матчи РПЛ.

В клубе подчеркнули, что последние два месяца вели консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличить число болельщиков на трибунах при наличии у них QR-кодов. К тому же сегодня стадион красно-белых был включён в реестр свободных от коронавируса.

Кроме того, в клубе напомнили, что для каждого региона решение о максимально возможном числе болельщиков на трибунах принимается отдельно, а в случае нарушений стадион может быть закрыт на неопределённый срок.

Стадионы "Спартака" и ЦСКА включили в реестр CoViD-free-зон

Стадионы "Спартака" и ЦСКА включили в реестр CoViD-free-зон

"По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена", — говорится в заявлении.

Сейчас клуб продолжает взаимодействовать с Роспотребнадзором и готов возобновить билетную программу, как только для этого появится возможность.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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