В "Спартаке" рассказали, как будут допускать болельщиков на домашние матчи РПЛ
Ранее стало известно, что арена красно-белых попала в список свободных от коронавируса наряду со стадионом ЦСКА.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением относительно допуска болельщиков на домашние матчи РПЛ.
В клубе подчеркнули, что последние два месяца вели консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличить число болельщиков на трибунах при наличии у них QR-кодов. К тому же сегодня стадион красно-белых был включён в реестр свободных от коронавируса.
Кроме того, в клубе напомнили, что для каждого региона решение о максимально возможном числе болельщиков на трибунах принимается отдельно, а в случае нарушений стадион может быть закрыт на неопределённый срок.
"По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена", — говорится в заявлении.
Сейчас клуб продолжает взаимодействовать с Роспотребнадзором и готов возобновить билетную программу, как только для этого появится возможность.
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