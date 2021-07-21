НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава МЧС назвал неблагоприятным прогноз развития ситуации с лесными пожарами

По словам Евгения Зиничева, текущий пожароопасный сезон характеризуется аномальной жарой и засухой.

21 июля, 14:27
<p>Фото © <a href="https://www.publicdomainpictures.net/ru/view-image.php?image=211826&picture=-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">publicdomainpictures.net</a></p>

Фото © publicdomainpictures.net

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал неблагоприятным прогноз развития ситуации с лесными пожарами в регионах России. По его данным, сегодня зафиксировано более 400 очагов, 85 из них локализовано. Кроме того, текущий пожароопасный сезон характеризуется аномально высокими температурами воздуха и засухой.

"Обстановка в целом остаётся сложной, и прогноз, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров", — доложил Зиничев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Ад только начинается": Кто ответит за лесные пожары в России

"Ад только начинается": Кто ответит за лесные пожары в России

По его словам, с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории страны возникло около 11 тысяч очагов лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом произошло сокращение очагов (на 4%) и площадей (на 17%).

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила полтора миллиона гектаров

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила полтора миллиона гектаров

Летом крупные лесные пожары охватили многие регионы России. Самая серьёзная ситуация сейчас складывается в Карелии и Якутии. Огонь в Карелии охватил порядка шести тысяч гектаров земли. Причём два очага возгорания на участке в 2,2 тысячи гектаров действуют в пяти километрах от населённых пунктов. Сегодня в регионе ввели режим ЧС. В Якутии с начала массовых природных пожаров выгорело два с половиной миллиона гектаров леса. На данный момент деревья горят на общей площади в полтора миллиона гектаров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1