Глава МЧС назвал неблагоприятным прогноз развития ситуации с лесными пожарами

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал неблагоприятным прогноз развития ситуации с лесными пожарами в регионах России. По его данным, сегодня зафиксировано более 400 очагов, 85 из них локализовано. Кроме того, текущий пожароопасный сезон характеризуется аномально высокими температурами воздуха и засухой.

"Обстановка в целом остаётся сложной, и прогноз, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров", — доложил Зиничев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории страны возникло около 11 тысяч очагов лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом произошло сокращение очагов (на 4%) и площадей (на 17%).