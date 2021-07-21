В РПЦ предложили запретить аборты по ОМС женщинам с доходами выше прожиточного минимума

В РПЦ предложили поэтапно вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) аборты по желанию. При этом первым делом там призвали запретить их для женщин с доходами выше прожиточного минимума, а затем и для всех подобных случаев. Об этом говорится в принятом по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению документе, опубликованном на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

Десятый общецерковный съезд по социальному служению прошёл в столице 13–15 мая. Документ, принятый по его итогам, был утверждён Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и будет направлен в епархии.

"Участники съезда призывают органы государственной власти России вывести аборты по желанию женщины из системы ОМС. Предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода таких абортов из системы: вначале по примеру Германии запретить их для женщин с доходом выше прожиточного минимума, а затем для всех случаев обращений женщин по их желанию", — сказано в документе.

Церковь предлагает на законодательном уровне закрепить обязательное консультирование женщин, желающих сделать аборт, с психологом или социальным работником, а также обязательные УЗИ и прослушивание сердцебиения плода. А ещё в РПЦ просят запретить врачам и медработникам предлагать беременной женщине аборт по собственной инициативе.

Кроме прочего, авторы инициативы предложили российским властям утвердить дополнительные меры материальной поддержки беременных женщин.

Согласно документу "Основы социальной концепции Русской православной церкви", аборт считается убийством человека, то есть смертным грехом. Как уточнили в Синодальном отделе по благотворительности, за минувшие десять лет Церковь открыла более 70 православных приютов для женщин, находящихся в кризисной ситуации.