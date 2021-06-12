Митрополит Иларион рассказал, какая валюта в ходу у священнослужителей

РПЦ использует самые разные валюты, так как это многонациональная конфессия с епархиями в самых разных уголках земли. Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в субботу в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Русская православная церковь — это церковь многонациональная, и на канонической территории нашей церкви используется самая разная валюта. Если в России мы держим свои деньги в рублях и рассчитываемся рублями, то в других странах мы держим деньги и рассчитываемся той валютой, которая в этих странах существует, это естественно", — сказал он.

Священнослужитель также добавил, что на территории Евросоюза у приходов и епархий есть счета в евро, а в Соединённых Штатах Америки — в американских долларах.