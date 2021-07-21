Голикова назвала регионы, которые наиболее близки к достижению коллективного иммунитета

17 регионов России близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу, в том числе Москва и Петербург. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета, или 60%, — с учётом вакцинированных и переболевших — 17 регионов страны. Это Москва, Санкт-Петербург, республики Тыва, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа", — отметила Голикова.

А ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 60%. Однако это не тот уровень, который позволяет расслабиться. А иммунолог Николай Крючков считает, что эта оценка слишком оптимистична, так как среди переболевших и привившихся есть люди, у которых защитное свойство иммунитета уже уходит либо практически ушло.