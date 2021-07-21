Путин призвал дополнительно поддержать медиков на фоне пандемии

Правительству необходимо доработать вопрос о дополнительной поддержке медицинских работников на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.

"Прошу здесь сказать, какие могут быть дополнительные решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию", — сказал глава государства.

Кроме того, на органах власти, которые задействованы в борьбе с CoViD-19, лежит "особая ответственность", добавил Путин.