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Путин призвал дополнительно поддержать медиков на фоне пандемии

Люди очень тяжело переживают эту эпидемию, подчеркнул глава государства. Также он отметил, что на органах власти, которые задействованы в борьбе с CoViD-19, лежит "особая ответственность".

21 июля, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Правительству необходимо доработать вопрос о дополнительной поддержке медицинских работников на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.

"Прошу здесь сказать, какие могут быть дополнительные решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию", — сказал глава государства.

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Кроме того, на органах власти, которые задействованы в борьбе с CoViD-19, лежит "особая ответственность", добавил Путин.

В ходе совещания Путин также осудил страны Запада за разделение пандемии на "свою" и "чужую". По мнению президента, сложно понять нежелание ряда государств регистрировать российские антиковидные вакцины.

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"Максимальная отдача": Мурашко дал оценку труду медиков во время пандемии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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