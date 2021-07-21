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Более ста населённых пунктов в Якутии попали в зону задымления из-за лесных пожаров

В регион были дополнительно направлены самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-8 МЧС РФ. Всего в локализации возгораний задействованы 2,3 тысячи человек, 290 единиц техники и 12 воздушных судов.

21 июля, 14:44
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Якутии более чем в 100 населённых пунктах наблюдалось сильное задымление от лесных пожаров. Об этом сегодня доложил президенту России Владимиру Путину глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

"В пяти населённых пунктах, в том числе в самом Якутске, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Всего с начала пожароопасного сезона в зону задымления попало 107 населённых пунктов, где проживает свыше 490 тысяч человек", — сказал министр.

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По словам Зиничева, сейчас в Якутии действует 208 очагов возгорания, 85 из которых уже локализованы. При этом семь пожаров бушуют на расстоянии порядка пяти километров от населённых пунктов.

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"Из-за сильного задымления прекращалась работа аэропорта в Якутске, а также вводилось ограничение судоходства на реке Лене", — добавил глава ведомства.

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На данный момент для борьбы с лесными пожарами в регион были дополнительно направлены три самолёта Бе-200 и два вертолёта Ми-8 МЧС России, которые за время своей работы совершили 184 вылета, провели свыше 900 сливов и сбросили порядка пяти тысяч тонн воды. По данным ведомства, всего в локализации возгораний задействованы 2,3 тысячи человек, 290 единиц спецтехники и 12 воздушных судов.

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А вчера в МЧС раскрыли площадь леса, сгоревшего в Якутии с начала массовых пожаров.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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