Более ста населённых пунктов в Якутии попали в зону задымления из-за лесных пожаров

В Якутии более чем в 100 населённых пунктах наблюдалось сильное задымление от лесных пожаров. Об этом сегодня доложил президенту России Владимиру Путину глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

"В пяти населённых пунктах, в том числе в самом Якутске, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Всего с начала пожароопасного сезона в зону задымления попало 107 населённых пунктов, где проживает свыше 490 тысяч человек", — сказал министр.

По словам Зиничева, сейчас в Якутии действует 208 очагов возгорания, 85 из которых уже локализованы. При этом семь пожаров бушуют на расстоянии порядка пяти километров от населённых пунктов.

"Из-за сильного задымления прекращалась работа аэропорта в Якутске, а также вводилось ограничение судоходства на реке Лене", — добавил глава ведомства.

На данный момент для борьбы с лесными пожарами в регион были дополнительно направлены три самолёта Бе-200 и два вертолёта Ми-8 МЧС России, которые за время своей работы совершили 184 вылета, провели свыше 900 сливов и сбросили порядка пяти тысяч тонн воды. По данным ведомства, всего в локализации возгораний задействованы 2,3 тысячи человек, 290 единиц спецтехники и 12 воздушных судов.