Оксана Пушкина рассказала, к чему может привести отмена абортов по ОМС

Предложение РПЦ вывести аборты по желанию из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для женщин с доходами, превышающими прожиточный минимум, а затем и для остальных депутат Оксана Пушкина в разговоре с Лайфом назвала провокацией. Парламентарий предсказала коррупционный исход такой затеи.

"Инициатива влечёт колоссальную коррупцию в этой области. Аборты делали и будут делать. Плюс подрыв и без того плохого репродуктивного здоровья российских женщин", — сказала Оксана Пушкина.

По её словам, в случае принятия предложения РПЦ на законодательном уровне аборты уйдут в тень, а в случае их проведения не будут соблюдаться необходимые санитарно-гигиенические условия. Депутат напомнила, что подобное "уже проходили", когда за нелегальными процедурами следовали выкидыши и бесплодие.

"Это чистейшей воды провокация. Это специально перед выборами делают? Польский опыт ничему не научил?" — с возмущением задалась вопросом Оксана Пушкина.

Она процитировала слова святителя Иоанна Златоуста, который сказал: "Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём. Довольно для каждого дня своей заботы".