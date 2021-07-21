Оксана Пушкина рассказала, к чему может привести отмена абортов по ОМС
Депутат напомнила, что подобное "проходили уже". И результат нисколько не повысил демографические показатели, зато изменилась статистика по выкидышам и бесплодию.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Предложение РПЦ вывести аборты по желанию из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для женщин с доходами, превышающими прожиточный минимум, а затем и для остальных депутат Оксана Пушкина в разговоре с Лайфом назвала провокацией. Парламентарий предсказала коррупционный исход такой затеи.
"Инициатива влечёт колоссальную коррупцию в этой области. Аборты делали и будут делать. Плюс подрыв и без того плохого репродуктивного здоровья российских женщин", — сказала Оксана Пушкина.
По её словам, в случае принятия предложения РПЦ на законодательном уровне аборты уйдут в тень, а в случае их проведения не будут соблюдаться необходимые санитарно-гигиенические условия. Депутат напомнила, что подобное "уже проходили", когда за нелегальными процедурами следовали выкидыши и бесплодие.
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"Это чистейшей воды провокация. Это специально перед выборами делают? Польский опыт ничему не научил?" — с возмущением задалась вопросом Оксана Пушкина.
Она процитировала слова святителя Иоанна Златоуста, который сказал: "Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём. Довольно для каждого дня своей заботы".
Ранее в РПЦ предложили запретить аборты по ОМС женщинам с доходами выше прожиточного минимума. Согласно документу "Основы социальной концепции Русской православной церкви", аборт считается убийством человека, то есть смертным грехом.
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