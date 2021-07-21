НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Суперкайф, супергуд": "Рубин" выпустил новый клип с поющим на татарском Слуцким

В ролике наставник сначала перечисляет всех игроков команды, а сами футболисты пробуют национальные угощения.

21 июля, 14:51

Казанский "Рубин" в очередной раз порадовал своих болельщиков ярким музыкальным клипом, главным героем которого стал наставник команды Леонид Слуцкий. На сей раз он запел на татарском языке.

"Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и "Рубину", поэтому мы решили … выпустить новую песню и снять клип", — говорится в описании к ролику.

В песне Слуцкий представляет всех игроков клуба и параллельно поёт на татарском. Футболисты же в этом ролике находятся в разных частях города, в том числе и на домашнем стадионе, пробуют национальные угощения и делают множество разных вещей.

"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий

"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий

"Кайф, просто кайф, опять шедевр", — отметил один из комментаторов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В "Спартаке" рассказали, как будут допускать болельщиков на домашние матчи РПЛ

сегодня в 14:31

"Выдвигал ли я условия?": Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную России

сегодня в 11:31

Первая потеря: Российский пловец Бородин пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

сегодня в 13:25

Путин призвал губернаторов лично контролировать распределение вакцин от ковида

сегодня в 15:21

Путин предложил проработать перевод лесоохраны некоторых регионов на федеральный уровень

сегодня в 15:09

Новости партнеров

Layer 1