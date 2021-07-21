Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июля 2021, 17:51

"Суперкайф, супергуд": "Рубин" выпустил новый клип с поющим на татарском Слуцким

В ролике наставник сначала перечисляет всех игроков команды, а сами футболисты пробуют национальные угощения.

Казанский "Рубин" в очередной раз порадовал своих болельщиков ярким музыкальным клипом, главным героем которого стал наставник команды Леонид Слуцкий. На сей раз он запел на татарском языке.

"Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и "Рубину", поэтому мы решили … выпустить новую песню и снять клип", — говорится в описании к ролику.

В песне Слуцкий представляет всех игроков клуба и параллельно поёт на татарском. Футболисты же в этом ролике находятся в разных частях города, в том числе и на домашнем стадионе, пробуют национальные угощения и делают множество разных вещей.

"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий
"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий

"Кайф, просто кайф, опять шедевр", — отметил один из комментаторов.

BannerImage
Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • ФК Рубин
  • Леонид Слуцкий
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar