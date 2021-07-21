"Суперкайф, супергуд": "Рубин" выпустил новый клип с поющим на татарском Слуцким

В ролике наставник сначала перечисляет всех игроков команды, а сами футболисты пробуют национальные угощения.

Казанский "Рубин" в очередной раз порадовал своих болельщиков ярким музыкальным клипом, главным героем которого стал наставник команды Леонид Слуцкий. На сей раз он запел на татарском языке.

"Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и "Рубину", поэтому мы решили … выпустить новую песню и снять клип", — говорится в описании к ролику.

В песне Слуцкий представляет всех игроков клуба и параллельно поёт на татарском. Футболисты же в этом ролике находятся в разных частях города, в том числе и на домашнем стадионе, пробуют национальные угощения и делают множество разных вещей.