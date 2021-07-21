Туристический джип с россиянами сорвался в обрыв в Турции. Видео © yenialanya.com

Туристический джип попал в ДТП около турецкой Аланьи, в результате пострадали двое россиян, угрозы их жизни нет. Об этом рассказали в Генконсульстве РФ в Анталье.

"Сегодня около 14:00 (мск) на горной дороге в местечке Акчаты произошло ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов. По информации правоохранительных органов, в результате аварии погиб один иностранный гражданин и пострадали девять человек, включая двух граждан России", — цитирует РИА "Новости" слова представителя консульства.

По его данным, россияне были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель джипа не справился с управлением на вираже, в результате чего машина сорвалась в обрыв.