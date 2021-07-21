Путин подчеркнул необходимость активного мониторинга цен на овощи

Необходимо пристальнее мониторить ситуацию с ценами на овощи в торговых сетях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

Вице-премьер Виктория Абрамченко выступила с докладом. В частности, рассказала о ценах на овощи в России. Она отметила, что есть взаимопонимание с торговыми сетями, но одновременно с этим фиксируется рост стоимости продукции: картофеля — на 64%, моркови — на 86%, капусты — на 43%, лука — на 15%. Абрамченко выразила надежду, что ситуация стабилизируется в сентябре.

"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку. В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке", — объяснила вице-премьер.

После доклада Абрамченко Путин обратился с поручением активнее взаимодействовать с ФАС и Минпромторгом. Также он посоветовал ознакомиться с ценами в республиках бывшего СССР. Там они ниже, чем в Европе. Необходимо также соблюдать все необходимые санитарные нормы, но важно не использовать их в качестве способа "выдавить" конкурентов.

"У вас с ФАС налажен контакт? Нормальный? Нужно, чтобы они активней мониторили ситуацию в торговых сетях. Минпромторг должен активно подключиться. Важно создавать условия прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек. Можно создавать ярмарки", — отметил Путин.