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Путин подчеркнул необходимость активного мониторинга цен на овощи

Глава государства посоветовал обратить внимание на страны бывшего СССР, где стоимость продуктов гораздо ниже, чем в Европе.

21 июля, 15:33
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Необходимо пристальнее мониторить ситуацию с ценами на овощи в торговых сетях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

Вице-премьер Виктория Абрамченко выступила с докладом. В частности, рассказала о ценах на овощи в России. Она отметила, что есть взаимопонимание с торговыми сетями, но одновременно с этим фиксируется рост стоимости продукции: картофеля — на 64%, моркови — на 86%, капусты — на 43%, лука — на 15%. Абрамченко выразила надежду, что ситуация стабилизируется в сентябре.

"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку. В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке", — объяснила вице-премьер.

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После доклада Абрамченко Путин обратился с поручением активнее взаимодействовать с ФАС и Минпромторгом. Также он посоветовал ознакомиться с ценами в республиках бывшего СССР. Там они ниже, чем в Европе. Необходимо также соблюдать все необходимые санитарные нормы, но важно не использовать их в качестве способа "выдавить" конкурентов.

"У вас с ФАС налажен контакт? Нормальный? Нужно, чтобы они активней мониторили ситуацию в торговых сетях. Минпромторг должен активно подключиться. Важно создавать условия прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек. Можно создавать ярмарки", — отметил Путин.

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Ранее в Минпромторге заявили, что ведомство будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и на цены в магазинах.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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