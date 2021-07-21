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The Guardian сообщила о вероятной слежке за Дуровым через программу Pegasus

По данным издания, британский номер программиста с начала 2018 года фигурировал в полученной авторами расследования базе данных с телефонами лиц, интересовавших клиентов NSO Group.

21 июля, 15:55
<p> Фото © Getty Images / AOP.Press / Corbis</p>

Фото © Getty Images / AOP.Press / Corbis

Российский предприниматель, программист, создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров мог быть среди людей, за которыми шпионская программа Pegasus от израильской компании NSO Group вела слежку. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По данным газеты, британский телефон Дурова с начала 2018 года фигурировал в полученной авторами расследования базе данных с номерами лиц, интересовавших клиентов NSO Group. Примерно в это время предприниматель покинул Финляндию и переехал в ОАЭ.

Однако шпионская компания утверждает, что если номер числится в списке, то это не значит, что за его хозяином следили. Ввиду этого нельзя сказать точно, взламывали ли телефон Павла Дурова. Чтобы проверить, нужно проводить специальную экспертизу устройства.

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Ранее стало известно о слежке через программу Pegasus за журналистами и политиками со всего мира. Как указывает неправительственная организация Forbidden Stories, имена абонентов в перечне указаны не были, но журналисты смогли установить свыше тысячи из них.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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