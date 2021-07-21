The Guardian сообщила о вероятной слежке за Дуровым через программу Pegasus

Российский предприниматель, программист, создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров мог быть среди людей, за которыми шпионская программа Pegasus от израильской компании NSO Group вела слежку. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По данным газеты, британский телефон Дурова с начала 2018 года фигурировал в полученной авторами расследования базе данных с номерами лиц, интересовавших клиентов NSO Group. Примерно в это время предприниматель покинул Финляндию и переехал в ОАЭ.

Однако шпионская компания утверждает, что если номер числится в списке, то это не значит, что за его хозяином следили. Ввиду этого нельзя сказать точно, взламывали ли телефон Павла Дурова. Чтобы проверить, нужно проводить специальную экспертизу устройства.