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"Текущие, но важные": Путин обсудил с правительством борьбу с пандемией, лесными пожарами и цены на продукты

21 июля, 16:32
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Обычно на совещаниях с правительством, которые проходят несколько раз в месяц, президент обсуждает вопросы стратегического характера. Но сегодня глава государства решил в широком составе посмотреть, как идёт решение текущих проблем: тушение лесных пожаров в это аномально жаркое лето, как продвигается прививочная кампания и вообще борьба с пандемией, и что нужно сделать для усмирения цен на продукты. По итогам часового разбора полётов Путин предложил обсуждать подобные оперативные проблемы в широком составе и впредь.

Начал встречу с кабмином президент с чрезвычайных ситуаций в регионах — из-за жары в ряде из них разбушевались пожары. Президент подчеркнул, что в этом жарком году подобной беды вряд ли возможно было бы полностью избежать, хотя некоторым областям всё же сделать это удалось.

Путин — о лесных пожарах в России: Вряд ли можно было избежать этой беды вообще

Путин — о лесных пожарах в России: Вряд ли можно было избежать этой беды вообще

Много времени уделили коварной, как заметил Путин, возвращающейся эпидемии, которая доставляет немало проблем.

Путин заявил, что навязывать вакцинацию от ковида нельзя

Путин заявил, что навязывать вакцинацию от ковида нельзя

Главная задача — повысить темпы вакцинации. Но при этом крайне важно, убеждая людей в необходимости прививки, не просто заставлять их, а доступным языком приводить аргументы, почему та или иная категория населения просто обязана "уколоться".

Голикова заявила, что заболеваемость ковидом в РФ смещается в регионы

Голикова заявила, что заболеваемость ковидом в РФ смещается в регионы

"Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять", — в который раз заявил Владимир Путин и подчеркнул, что в большинстве своём россияне понимают: прививки нужны, чтобы спасти себя, родных и близких.

Голикова озвучила число привившихся от ковида россиян

Голикова озвучила число привившихся от ковида россиян

Глава государства также поручил губернаторам лично в постоянном режиме следить за поставками вакцин на прививочные пункты, дабы не повторялись ситуации, когда на складах препараты есть, а в медкабинетах их нет. Ответственная за прививочную кампанию вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже 17 регионов близки к достижению коллективного иммунитета в 60%. Однако в планах правительства — поднять эту планку до 80%.

Путин призвал губернаторов лично контролировать распределение вакцин от ковида

Путин призвал губернаторов лично контролировать распределение вакцин от ковида

Второй — не менее жизненный после борьбы с ковидом — вопрос борьбы с ростом цен на продукты, особенно из так называемого борщевого набора. Чиновники уверяют о постоянном мониторинге того, что творится в магазинах, и своевременном принятии мер. Путин поручил активней обращать внимание на эту проблему Федеральной антимонопольной службе, а также создать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей к потребителю, например, организуя те же ярмарки.

Путин подчеркнул необходимость активного мониторинга цен на овощи

Путин подчеркнул необходимость активного мониторинга цен на овощи

Не лишним торговым сетям будет подумать и о закупках овощей и фруктов в республиках бывшего СССР. Там они, по словам президента, уж точно дешевле, чем в Европе.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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