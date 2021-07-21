Обычно на совещаниях с правительством, которые проходят несколько раз в месяц, президент обсуждает вопросы стратегического характера. Но сегодня глава государства решил в широком составе посмотреть, как идёт решение текущих проблем: тушение лесных пожаров в это аномально жаркое лето, как продвигается прививочная кампания и вообще борьба с пандемией, и что нужно сделать для усмирения цен на продукты. По итогам часового разбора полётов Путин предложил обсуждать подобные оперативные проблемы в широком составе и впредь.

Начал встречу с кабмином президент с чрезвычайных ситуаций в регионах — из-за жары в ряде из них разбушевались пожары. Президент подчеркнул, что в этом жарком году подобной беды вряд ли возможно было бы полностью избежать, хотя некоторым областям всё же сделать это удалось.

Много времени уделили коварной, как заметил Путин, возвращающейся эпидемии, которая доставляет немало проблем.

Главная задача — повысить темпы вакцинации. Но при этом крайне важно, убеждая людей в необходимости прививки, не просто заставлять их, а доступным языком приводить аргументы, почему та или иная категория населения просто обязана "уколоться".

"Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять", — в который раз заявил Владимир Путин и подчеркнул, что в большинстве своём россияне понимают: прививки нужны, чтобы спасти себя, родных и близких.

Глава государства также поручил губернаторам лично в постоянном режиме следить за поставками вакцин на прививочные пункты, дабы не повторялись ситуации, когда на складах препараты есть, а в медкабинетах их нет. Ответственная за прививочную кампанию вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже 17 регионов близки к достижению коллективного иммунитета в 60%. Однако в планах правительства — поднять эту планку до 80%.

Второй — не менее жизненный после борьбы с ковидом — вопрос борьбы с ростом цен на продукты, особенно из так называемого борщевого набора. Чиновники уверяют о постоянном мониторинге того, что творится в магазинах, и своевременном принятии мер. Путин поручил активней обращать внимание на эту проблему Федеральной антимонопольной службе, а также создать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей к потребителю, например, организуя те же ярмарки.