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Лукашенко предрёк третью мировую с участием России и Китая из-за действий Европы

Политики в Евросоюзе не являются самостоятельными фигурами, находятся в "колониальной зависимости" у США, уверен белорусский лидер.

21 июля, 16:43
<p>Фото © <a href="https://www.skynewsarabia.com/world/1452606-%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sky News Arabia</a></p>

Фото © Sky News Arabia

Третья мировая война может разгореться из-за гибридной войны Европы против Белоруссии, России и Китая. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По его словам, европейцы — это политики в данном случае, а не народы. Европейские деятели ведут себя таким образом, поскольку находятся в колониальной зависимости от США. Он напомнил о событиях 2012–2014 годов, когда при участии Дании сотрудники американского Агентства национальной безопасности следили за европейскими лидерами.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне. Отношения США и стран Западной Европы — это отношения метрополии и колонии", — отметил Лукашенко.

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Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли Агентству национальной безопасности США данные для слежки за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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