Лукашенко предрёк третью мировую с участием России и Китая из-за действий Европы

Третья мировая война может разгореться из-за гибридной войны Европы против Белоруссии, России и Китая. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По его словам, европейцы — это политики в данном случае, а не народы. Европейские деятели ведут себя таким образом, поскольку находятся в колониальной зависимости от США. Он напомнил о событиях 2012–2014 годов, когда при участии Дании сотрудники американского Агентства национальной безопасности следили за европейскими лидерами.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне. Отношения США и стран Западной Европы — это отношения метрополии и колонии", — отметил Лукашенко.