Лукашенко предрёк третью мировую с участием России и Китая из-за действий Европы
Политики в Евросоюзе не являются самостоятельными фигурами, находятся в "колониальной зависимости" у США, уверен белорусский лидер.
Фото © Sky News Arabia
Третья мировая война может разгореться из-за гибридной войны Европы против Белоруссии, России и Китая. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.
По его словам, европейцы — это политики в данном случае, а не народы. Европейские деятели ведут себя таким образом, поскольку находятся в колониальной зависимости от США. Он напомнил о событиях 2012–2014 годов, когда при участии Дании сотрудники американского Агентства национальной безопасности следили за европейскими лидерами.
"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне. Отношения США и стран Западной Европы — это отношения метрополии и колонии", — отметил Лукашенко.
Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли Агентству национальной безопасности США данные для слежки за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.
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